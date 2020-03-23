Минпромторг предложил расширить льготные программы покупки легковых автомобилей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил увеличить максимальную цену автомобиля, по которому можно получить льготный кредит, с 1 млн до 1,5 млн рублей, а также предоставить скидку 25% на авансовый платеж на покупку электрокара. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также, согласно документу, предлагается распространить действие программы "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Сейчас на предоставление скидки могут претендовать только семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

"Принимая во внимание рост цен на новые автомобили, проектом постановления предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей, что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", - отмечается в пояснительной записке.

Как ранее сообщали в Минпромторге, министерство готово рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", если заложенные средства закончатся до конца года.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году Минпромторг выделил 5 млрд рублей. По данным министерства, эти госпрограммы дадут возможность продать в России в 2020 году более 50 тыс. новых автомобилей.

Программы льготного автокредитования были возобновлены с 1 января 2020 года. При этом в Минпромторге уточняли, что в 2019 году в рамках этих программ реализовано около 113,3 тыс. автомобилей - 61,3 тыс. машин по программе "Семейный автомобиль" и 52 тыс. машин по программе "Первый автомобиль". В 2019 году на программы льготного автокредитования в общей сложности было выделено 9,4 млрд рублей (в июле министерство выделило дополнительные 6 млрд рублей).