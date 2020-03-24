В Союзроссахаре заявили о снижении спроса на сахар в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спрос на сахар в России, пик которого пришелся на конец прошлой недели, начал снижаться. Об этом говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара).

"По данным региональных торговых компаний и сахарных заводов, на внутреннем рынке наметилось снижение спроса на сахар, пик которого пришелся на конец прошлой недели", - говорится в сообщении.

По данным аналитической службы Союзроссахара, за минувшую неделю темпы отгрузок сахара с заводов увеличились на 20-25%. Поставки осуществляются круглосуточно, включая выходные дни. Согласно данным экспертов, по итогам прошедшей торговой недели биржевые котировки на сахар на Национальной товарной бирже оставались стабильными на уровне 26,4-26,8 руб. за кг, что на 21% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

При этом, по данным Евразийской сахарной ассоциации, текущие цены (с НДС) составляют в Казахстане 34,8 руб. за кг, Армении - 35,5 руб. за кг, Киргизии - 37,8 руб. за кг, Белоруссии - 37,3 руб. за кг.

20 марта Минсельхоз со ссылкой на Союзроссахар сообщал о том, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. Тогда же министерство заверяло, что ситуация на рынке сахара в настоящий момент остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет.