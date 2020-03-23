CNBC: США вывели Apple Watch из-под уплаты пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Поставки из Китая в Соединенные Штаты часов Apple Watch корпорации Apple освобождены от уплаты пошлин в размере 7,5%. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Часы Apple входят в группу товаров, импорт которых из КНР в США облагается пошлиной с сентября прошлого года, уточнил телеканал. В феврале текущего года администрация США снизила уровень этой пошлины с 15% до 7,5%.

Американская корпорация обосновала свой запрос в аппарат Лайтхайзера тем, что Apple Watch не относятся к категории стратегически важных товаров и не связаны с программами наращивания промышленного производства Китая. Apple также утверждала, что не смогла найти за пределами КНР возможности выпускать эти часы в таком объеме, чтобы удовлетворить высокий спрос в США.

Компания во главе с Тимом Куком продолжает добиваться вывода из-под пошлин смарт-колонок HomePod, беспроводных наушников AirPods, настольных компьютеров iMac и запчастей к смартфонам iPhone.

14 февраля вступила в силу первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга. Как ранее заявил Трамп, Вашингтон не будет отменять пошлины на китайский импорт, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.