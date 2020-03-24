Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская банковская система сейчас больше готова к шокам, чем в кризис 2008 года, считают эксперты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Особенность 2020 года в том, что, в отличие от предыдущих стрессовых ситуаций (прежде всего, в 2008-2009 годах и отчасти - в 2014-2015 годах), причиной проблем становится не финансовая система (мировая или российская), а реальная экономика. Как во всем мире, так и в России, финансовые системы и центральные банки подошли к началу 2020 года в гораздо более подготовленном состоянии: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование", - поясняют эксперты.

По их оценкам, в случае повторения стресса 2008-2009 годов убытки российских банков могут составить около 800-900 млрд рублей, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года. Негативный сценарий предполагает снижение ВВП на 4% и острую фазу кризиса в первом полугодии, а сценарий умеренного стресса - снижение экономики РФ на 2% и также наиболее тяжелый период в первом полугодии.