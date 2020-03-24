Титов направил председателю ВС законопроект о рассмотрении экономических дел присяжными

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю Верховного суда (ВС) России Вячеславу Лебедеву законопроект о передаче дел экономической направленности на рассмотрение суда присяжных.

Президент РФ Владимир Путин ранее рекомендовал ВС рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей. Лебедев 11 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ говорил, что ВС предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства. В конце февраля Титов сообщал ТАСС, что его аппарат начал работу над соответствующими поправками.

"Законопроект подразумевает внесение изменений в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Состав суда"). Предполагается, что лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, учредителях и акционерах компаний, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа или его заместителя, членах коллегиального органа управления, главных бухгалтерах", - сказал Титов журналистам во вторник.

Он отметил, что в связи с нестабильностью экономической ситуации "риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается, поэтому и важность суда присяжных повышается".

"Не каждое нарушение договора - мошенничество, не каждая неуплата налогов - уголовное преступление. И если наши коллеги из правоохранительного сообщества это не чувствуют, то, может быть, адвокату удастся убедить в правильности определения этой грани суд присяжных", - добавил Титов.