Вашингтон на будущей неделе примет решение о том, когда возобновить работу предприятий

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Власти США в начале следующей недели примут решение о том, когда надо возобновить работу предприятий в условиях вспышки нового коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме.

"В конце 15-дневного срока (в понедельник, 30 марта - прим. ТАСС) мы примем решение относительно того, каким путем мы намерены идти", - сказал он.

Он также отметил, что Вашингтон рассматривает варианты разрешения частному сектору "осторожного возобновления" работы в условиях вспышки коронавируса. "Мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые правила, чтобы позволить местным организациям осторожно возобновить свою деятельность в подходящее время", - сказал президент США. "У нас есть большая команда, которая работает над дальнейшими действиями, как только медицинское сообщество даст свое разрешение какому-либо району [страны]. <...> Наша страна была создана не для того, чтобы [экономическая деятельность в ней] останавливалась", - продолжил президент США.