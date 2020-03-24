На Дальнем Востоке лесные участки будут выдавать инвесторам втрое быстрее

ТАСС, 24 марта. Эксперимент по совершенствованию системы управления лесами, который планируется провести на Дальнем Востоке, позволит автоматизировать процессы в отрасли и выдавать участки инвесторам втрое быстрее, чем сейчас. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ).

"Внедрение автоматизированного электронного документооборота и автоматизации обмена данными существенно упростит и ускорит административные процедуры для бизнеса. В частности, внедрение портала услуг лесвосток.рф позволит снизить сроки предоставления лесных участков в три раза, с 235 до 80 дней", - сообщили в пресс-службе.

Данные о лесах сейчас являются непубличными и часто недостоверными из-за разрозненных информационных систем и бумажного документооборота, считают в фонде. В отрасли непрозрачные как механизмы выделения участков так и принципы ценообразования.

В понедельник был опубликован подготовленный ФРДВ совместно с Минвостокразвития проект федерального закона о проведении на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли. Он предполагает создание федеральной информационной системы, которая будет интегрировать сведения всех ведомств и уровней о лесном хозяйстве. На ее базе будет сформирован интернет-сервис лесвосток.рф с данными по отрасли на Дальнем Востоке и услугами для инвесторов.

Новая система поможет перевести взаимодействие государства и бизнеса в лесной сфере в электронный формат, отмечают в ФРДВ. Так, онлайн-сервис позволит инвесторам выбирать лесной участок на интерактивной карте и получать право пользования им с помощью электронных аукционов.

Сделки с древесиной также предполагается перевести в цифровой формат. Сервис будет интегрирован с электронной биржей. Автоматизированная информационная система позволит контролировать цепочки сделок и управлять ими, что повысит прозрачность отрасли. Так, вывоз лесоматериалов с Дальнего Востока будет возможен только при наличии в интернет-сервисе информации о заготовленной и перевезенной древесине соответствующих пород, подтвержденной товарно-сопроводительными документами.

Создание платформы

Цифровая платформа лесвосток.рф будет создаваться в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить осенью этого года, будет создан портал услуг с базовыми функциями, протестированными в пилотных регионах - Хабаровском крае и Забайкалье.

На втором этапе сервис будет дополнен новыми функциями, а также интегрирован с системами органов власти, в частности, Рослесхоза, федеральной налоговой и таможенной служб. Завершить эту работу планируется к третьему кварталу 2021 года, после чего сервис начнет действовать на территории всего Дальнего Востока.

Другие меры по развитию отрасли

В рамках эксперимента по совершенствованию системы управления лесами ФРДВ предложил и другие меры развития отрасли. Так, будет разрабатываться новая методика таксации лесов - оценки их с точки зрения объема, запаса, прироста. Для этого на этапе эксперимента планируется задействовать лесные участки на территории Приморского края.

"Благодаря современным методам дистанционного зондирования земли и непрерывного лесоустройства снизятся затраты государства на таксацию лесов (со 150 до 80 рублей за 1 га) и повысится актуальность материалов лесоустройства (с 25 до 12 лет)", - отмечают в фонде.

В то же время планируется снизить риски для инвесторов на начальных этапах реализации проектов. Отмечается, что инвесторы смогут проводить таксацию леса после аукционов. Тогда как сегодня лесопромышленные компании производят оценку до того, как получают право пользования и не имеют гарантий возвратности инвестиций.

Кроме того, предполагается усовершенствовать правила использования и воспроизводства лесов. Авторы законопроекта предлагают разрешить создание лесных плантаций для выращивания товарной древесины на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения. Планируется также разрешить строительство лесных дорог в рамках концессионных соглашений. Проезд по таким дорогам может быть платным.

В августе 2019 года вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в макрорегионе может быть внедрена экспериментальная система управления лесами. Согласно подготовленному проекту федерального закона, эксперимент должен продлиться пять лет.