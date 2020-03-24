Мексиканский песо вновь обновил исторический минимум по отношению к доллару США

МЕХИКО, 24 марта. /ТАСС/. Мексиканский песо в понедельник вновь рекордно подешевел по отношению к доллару США. В некоторых банках, в частности крупном Сitibanamex, американскую валюту продавали по 25,68 песо, что на 0,57 песо больше, чем 20 марта. Официальный обменный курс, установленный Банком Мексики, равен 25,07 песо за доллар.

Девальвация песо, продолжающаяся уже более двух недель подряд, вызвана опасениями по поводу влияния нового коронавируса на экономику, а также падением цен на нефть. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор 22 марта признал приближение кризиса и призвал Банк Мексики не пытаться остановить обесценивание национальной валюты, используя имеющиеся резервы.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени в Мексике выявлено 316 случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрировано три летальных исхода. О первом инфицированном пациенте в стране стало известно 28 февраля.