В Приангарье планируют создать питомники по выращиванию саженцев для лесовосстановления

ИРКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены расширить региональный лесопитомник и в сотрудничестве с инвесторами за два года открыть шесть частных питомников. Это позволит покрыть дефицит в саженцах для компенсационного лесовосстановления, который сегодня составляет почти 40 млн штук, сообщил во вторник ТАСС исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.

"У нас большие потребности в компенсационном лесовосстановлении. Около 45 млн саженцев в год нам необходимо производить, но на сегодняшний день мы не добираем даже 7 млн саженцев. Будем расширять лесопитомник, который находится в собственности Иркутской области. Сегодня он 1 млн саженцев в год производит. Мы хотим увеличить до 10 млн и сделать лесосеменной центр, где будут храниться семена для частных лесопитомников. Мы планируем создать шесть новых лесопитомников за счет инвестиций на разных территориях области", - сказал Петренев.

По его словам, создать частные лесопитомники в сотрудничестве с предприятиями власти планируют за два года. Инвестировать в эти проекты будут компании нефтегазовой отрасли.

Высаживать новый лес, то есть заниматься компенсационным лесовосстановлением, по закону должны предприятия, которые заготавливают древесину. Также это касается компаний других отраслей промышленности, которые вырубают лес под разработку месторождений или строительство своих объектов - нефтегазопроводов, линий электропередач и так далее.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Наибольший урон наносят природные пожары и незаконные рубки. Ущерб от нелегальных рубок в 2017-2019 годов составил почти 40 млрд рублей. Кроме этого, летом 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров. Основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В результате за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги.

В 2020 году в Иркутской области по федеральному проекту "Сохранение лесов" планируется высадить около 36,7 млн саженцев сосны. Площадь лесовосстановления в 2020 году будет увеличена на 9% - с 132,8 тыс. га до 145 тыс. га за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое составило 45,8 млн рублей.