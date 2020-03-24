Toyota и крупная компания связи планируют совместно строить "умные города"

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Японии автомобилестроительный концерн Toyota Motor и ведущая корпорация связи NTT договорились о создании совместной компании, которая займется созданием "умных городов" с автоматизированным беспилотным транспортом, комплексными системами искусственного интеллекта и эффективным использованием энергии. В этот проект его участники внесут по 200 млрд иен (примерно по $1,8 млрд), сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

Toyota Motor в январе объявила, что планирует приступить с 2021 года к строительству у подножия горы Фудзи в центре Японии прототипа "умного города". Там, в частности, будут использоваться только беспилотные экологически чистые транспортные средства. Жилища предполагается оснастить всеми видами роботов, призванных сделать быт людей максимально комфортным. Системы искусственного интеллекта будут следить за состоянием здоровья обитателей "умного города".

Toyota Motor в реализации своей программы уже сотрудничает с электротехнической корпорацией Panasonic. NTT, со своей стороны, намерена предложить для создания "умных городов" новейшие телекоммуникационные технологии. В частности, их предполагается использовать для организации движения беспилотных автомобилей.