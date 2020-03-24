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Распространение коронавируса нового типа

Илон Маск закупил для Калифорнии более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что это героический поступок
Илон Маск EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Илон Маск
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Власти штата Калифорния получили более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких от американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компаниями Tesla  и SpaceX. Соответствующее заявление сделал в понедельник на пресс-конференции губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких, - указал Ньюсом. - Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок".

Сам Илон Маск в Twitter уточнил, что в данном случае речь не идет об аппаратах ИВЛ, произведенных одной из его компаний. По словам предпринимателя, он закупил 1255 аппаратов разных производителей в Китае, после чего они были доставлены в США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 610 человек. Более 50% случаев заражения в стране фиксируются в настоящий момент в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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