{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Новая Зеландия объявила о льготах для держателей ипотеки и предприятий из-за коронавируса

Жителям страны, чьи доходы затронул коронавирус, предоставят шестимесячные ипотечные каникулы

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии предоставит кредитные каникулы ипотечным заемщикам и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщается в совместном заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и министра финансов Гранта Робертсона, которое было озвучено ими в ходе пресс-конференции в Веллингтоне.

По словам главы финансового ведомства, "шестимесячные каникулы для владельцев ипотечных кредитов, чьи доходы были затронуты COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), станут для людей возможностью сохранить свои дома". "Эти действия предпринимаются правительством, банками страны и Резервным банком Новой Зеландии в рамках совместной борьбы против вируса", - отметил Робертсон.

Общий объем пакета, направленного на поддержку владельцев малого и среднего бизнеса, а также держателей ипотечных кредитов, составит 6,25 млрд новозеландских долларов ($3,66 млрд). Планируется, что средства будут направлены на выплату краткосрочных кредитов пострадавшим от пандемии предприятиям, а держатели ипотечных кредитов будут освобождены от выплаты основного долга и процентов.

Согласно условиям программы, в ней могут принять участие владельцы малых и средних предприятий с годовым оборотом от 250 тыс. до 8 млн новозеландских долларов (от $146 тыс. до $4,6 млн), которые вправе обратиться за льготным кредитом в размере до 500 тыс. новозеландских долларов ($293,3 тыс.).

В настоящее время в Новой Зеландии выявлено 155 случаев заражения новым коронавирусом. 12 пациентов уже выздоровели, шестеро находятся в больнице. Границы страны закрыты для иностранцев, а гражданам рекомендовано отказаться от любых заграничных поездок. В стране объявлен третий, предпоследний уровень угрозы безопасности и здоровью нации, закрыты предприятия общественного питания, спортивные и развлекательные центры, кинотеатры, библиотеки и бассейны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
Новая ЗеландияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Индексы биржи в Токио выросли почти на 7% на фоне мер Японии по сдерживанию коронавируса
Индекс Nikkei вырос на 6,74%, индекс TOPIX увеличился на 3,07%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС