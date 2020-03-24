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РЖД и власти Кузбасса договорились о перевозке 64 млн т угля в северо-западном направлении

Из них 50,35 млн т будут отправлены в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн т - во внутрироссийском сообщении

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и власти Кузбасса подписали дополнительные соглашения к меморандуму о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой в Кемеровской области, на период с 2019 по 2035 год. Согласно новой договоренности, 64 млн т кузбасского угля планируется в 2020 году отправить в северо-западном направлении, из них 50,35 млн т - в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн т - во внутрироссийском сообщении, говорится в пресс-релизе РЖД.

В 2020 году грузоотправители Кузбасса планируют предъявить к перевозке, а РЖД обеспечит транспортировку в южном направлении более 21,1 млн т каменного угля, в том числе не менее 9,41 млн т - на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и 11,73 млн т - во внутрироссийском сообщении.

Грузоотправители Кузбасса могут воспользоваться дисконтом в размере 12,8% при перевозках твердого топлива в российские порты Юга и Северо-Запада.

Меморандум был заключен в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. 18 марта в Кемеровской области стороны подписали дополнительное соглашение, закрепляющее объемы перевозок кузбасского угля в восточном направлении в 2020 году - не менее 53 млн т каменного угля на экспорт и до 3,55 млн т - во внутрироссийском сообщении.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил разработать отдельное законодательство для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, как это делалось во время строительства Крымского моста и подготовки к Олимпиаде в Сочи. Затем Минтранс РФ провел первое заседание оперативного штаба по вопросам транспортировки угля.

Теги
РоссияКемеровская область
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