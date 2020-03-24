МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, связанные с удаленной работой россиян. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство РФ", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте кабмина. Работа должна быть проведена до 25 марта 2020 года.

Также Мишустин поручил ФТС России представлять в правительство на ежедневной основе до 15:00 данные по количеству грузового автомобильного транспорта, въезжающего на территорию Российской Федерации, а также имеющихся очередях на пропускных пунктах.