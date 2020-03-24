РЭО предлагает обнулить НДС по всей цепочке обращения бытовых отходов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Компания "Российский экологический оператор" предлагает обнулить НДС по всей цепочке обращения с бытовыми отходами для поддержки отрасли в условиях роста неплатежей за вывоз мусора, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РЭО.

Накануне ассоциация компаний по обращению с отходами "Чистая страна" обратилась к российским властям с просьбой о финансовой поддержке в связи с плохой собираемостью платежей за вывоз отходов и риском банкротства отдельных региональных операторов.

"РЭО предложил вернуться к рассмотрению вопроса об обнулении НДС по всей цепочке платежей. Чтобы реализовать эту идею, необходимо установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для региональных операторов. Такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно упростит администрирование", - сказали в компании.

Как считают в РЭО, в условиях ожидаемого снижения собираемости платежей на фоне коронавируса эта мера способна стать наиболее эффективной поддержкой региональных операторов.

"Риски возникновения мусорного коллапса в текущих условиях недопустимы, а пережить снижение платежей без дополнительной государственной поддержки многие операторы просто не способны", - подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Там также напомнили, что в 2019 году уже был принят закон, исключающий регоператоров из числа плательщиков НДС. Однако этот закон оказался полумерой - налоги были снижены только в части расходов, осуществляемых самими региональными операторами. А расходы их подрядчиков - перевозчиков отходов, владельцев сортировок и полигонов из-под налогообложения выведены не были. В результате расходы снизились незаметно - на 3-4%.

О РЭО

Указ о создании публично-правовой компании "Российский экологический оператор" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Компания создана для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.