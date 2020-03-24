Авиакомпания "Якутия" временно исключила из расписания 13 регулярных рейсов и 23 чартера

ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия", основной авиаперевозчик республики, временно приостановила выполнение 13 регулярных и 23 чартерных рейса в КНР и Республику Корея в условиях пандемии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

"С 1 февраля 2020 года авиакомпания "Якутия" приостановила выполнение регулярных и чартерных авиарейсов в КНР. С 27 февраля 2020 года не выполняются регулярные авиарейсы в Республику Корея. Всего отменено 13 регулярных рейсов, в том числе в КНР - семь рейсов, Республику Корея - шесть рейсов. Отменено 23 чартерных рейса, в том числе в КНР - 22 рейса, в Республику Корея - один рейс", - сообщили в пресс-службе.

Авиаперевозчик выполнял регулярные полеты в Харбин (КНР) и Инчхон (Республика Корея). Ранее сообщалось, что "Якутия" после закрытия нескольких международных маршрутов из-за ограничения авиасообщения на фоне коронавируса планирует переориентировать высвободившиеся самолеты на внутренний рынок и использует паузу в международных полетах для того, чтобы провести трудоемкие формы ремонта самолетов, так называемые C-Check.

Авиакомпания "Якутия" была создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Основной вид деятельности предприятия - транспортно-туристические перевозки пассажиров и грузов. Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Представительства авиакомпании расположены более чем в 30 различных городах России и зарубежья.