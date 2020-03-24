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Распространение коронавируса нового типа

Минпромторг планирует создать сеть доставки медицинских масок до потребителя

В ведомстве отметили, что в период пандемии доступность и бесконтактность услуги онлайн-торговли особенно актуальны
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минпромторг планирует создать сеть доставки средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, до потребителя. Об этом говорится в письме министерства, направленном Ассоциации компаний интернет-торговли, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России в соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 15 марта 2020 г. о создании эффективной логистической сети, позволяющей с минимальными затратами осуществлять доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от производителя к потребителю, в том числе с использованием возможностей АО "Почта России" и организаций сферы электронной торговли, просит представить информацию о транспортно-логистических, инфраструктурных (склады, пункты хранения, распределения и т.д.) и иных возможностях, позволяющих обеспечить исполнение указанного поручения. Вместе с тем, просим представить контакты ответственных лиц для взаимодействия с Минпромторгом России в целях исполнения указанного поручения", - говорится в письме.

В Минпромторге ТАСС пояснили, что в период пандемии доступность и бесконтактность услуги онлайн-торговли особенно актуальны. Там напомнили, что в России уже давно растет рынок логистических услуг.

"Создаются собственные службы доставки, предлагаются услуги сторонних сервисов компаний быстрой доставки из традиционных магазинов, организовываются пункты самовывоза и выдачи заказа. В условиях этой неопределенности, вызванной форс-мажором, компании оперативно адаптируются и перестраивают бизнес-процессы", - отметил представитель министерства.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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