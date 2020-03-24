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WSJ: капитализация Apple упала ниже $1 трлн впервые с октября

Цена акции компании снизилась на 2,12%
Описание
© AP Photo/Michel Spingler

ТАСС, 24 марта. Рыночная капитализация компании Apple в понедельник упала ниже $1 трлн впервые с октября 2019 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, цена акции компании снизилась на 2,12%, до $224,37 за одну акцию. При такой цене ее рыночная стоимость составила примерно $982 млрд.

Капитализация Apple достигла $1 трлн долларов в октябре 2019 года. Пика стоимость компании достигла в феврале, составив около $1,4 трлн. Однако после этого акции компании потеряли 31% на фоне мер в США, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

14 марта компания на две недели закрыла розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

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