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Кабмин наделил Россвязь правом отрабатывать с операторами связи навыки реагирования на ЧС

Россвязь сможет проводить тренировки для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на регулярной основе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, дающее Россвязи право совместно с операторами связи отрабатывать навыки реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Россвязи.

Согласно постановлению, теперь Россвязь сможет проводить тренировки с исполнительными органами власти и операторами для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в повседневной деятельности на регулярной основе.

По словам руководителя Россвязи Олега Духовницкого, ведомству очень важна работа по выполнению мероприятий при ЧС, а подписанное постановление позволит более плотно и оперативно взаимодействовать на всех уровнях с представителями субъектов РФ в этой сфере.

"Накопленный в ходе тренировок по восстановлению единой сети электросвязи РФ опыт неоднократно показал, что в условиях реальной чрезвычайной ситуации ранее отработанные действия с представителями администраций субъектов и операторами связи позволяют в кратчайшие сроки устранять последствия ЧС и предоставлять услуги связи гражданами в самых непростых условиях", - цитирует Духовницкого пресс-служба Россвязи.

Федеральное агентство связи выполняет мероприятия по управлению и восстановлению единой сети электросвязи РФ при ЧС. В 2020 году Россвязью запланированы тренировки по восстановлению сетей связи при ЧС регионального уровня на территории Магаданской, Новосибирской и Свердловской областей и межрегионального уровня на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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