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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

"Деловая Россия" зафиксировала десятикратный рост обращений бизнеса за неделю

Среди основных тем обращений - оказание финансовой поддержки, запрос правовой оценки и просьбы оказать содействие в разрешении споров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российское объединение среднего и крупного бизнеса "Деловая Россия" зафиксировало за неделю десятикратный рост обращений предпринимателей на горячую линии организации "Дежурный по стране" из-за ухудшения экономической ситуации в стране, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба "Деловой России" со ссылкой на вице-президента делового объединения и руководителя исполнительного комитета Нонну Каграмарян.

"Обычно через "Дежурного по стране" приходит около 10-15 обращений в день, сейчас же их число выросло на порядок - приходит более 100 обращений в день. Только за первую половину дня пятницы, 20 марта, пришло 58 обращений предпринимателей", - приводит ее слова пресс-служба.

При этом больше обращаются за помощью предприниматели, которые не являются членами организации.

Среди основных тем обращений - оказание финансовой поддержки, запрос правовой оценки и просьбы оказать содействие в разрешении споров. Предприниматели просят о консультациях в связи с потерями от колебаний валютных курсов, о поддержке в сфере гостеприимства, общественного питания, подчеркивают в организации.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что правительство России держит ситуацию под контролем, работая в тесной координации с Банком России над снижением волатильности финансового рынка из-за мировой нестабильности. Он отмечал, что валютный рынок в настоящее время достаточно сбалансирован, пообещав поддержать наиболее уязвимые группы населения и оказавшиеся в зоне риска компании.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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