{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил членов Внешнеторговой палаты РФ и Германии с 25-летием со дня основания

Российский лидер назвал палату эффективным объединением иностранного бизнеса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) с 25-летием со дня основания. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Палата является одним из наиболее представительных и эффективных объединений иностранного бизнеса в России. Отмечу весомую роль этой авторитетной неправительственной структуры в развитии российско-германского торгово-экономического сотрудничества, в обеспечении работы немецких предпринимателей на российских рынках, а также в привлечении инвестиций из ФРГ в нашу страну. Во многом благодаря ее активным, последовательным усилиям были реализованы масштабные совместные проекты в различных сферах, успешно локализованы крупные производственные мощности известных германских компаний в российских регионах", - подчеркнул президент.

Путин также отметил значимость деятельности ВТП, а также выразил уверенность в том, что палата поспособствует наращиванию взаимовыгодных связей между предпринимательскими сообществами РФ и Германии.

Российско-Германская ВТП выражает интересы немецкого бизнес-сообщества в российских и немецких экономических и политических комитетах и поддерживает интенсивные контакты с немецкими и российскими экономическими объединениями и компетентными министерствами. ВТП осуществляет консультирование и информирование, а также поддержку и сопровождение немецких и российских компаний, начиная с выхода на рынок и заканчивая учреждением компании и повседневными вопросами деловой жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Volkswagen с 30 марта временно приостановит производство в России
Это связано с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС