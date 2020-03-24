Путин поздравил членов Внешнеторговой палаты РФ и Германии с 25-летием со дня основания

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) с 25-летием со дня основания. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Палата является одним из наиболее представительных и эффективных объединений иностранного бизнеса в России. Отмечу весомую роль этой авторитетной неправительственной структуры в развитии российско-германского торгово-экономического сотрудничества, в обеспечении работы немецких предпринимателей на российских рынках, а также в привлечении инвестиций из ФРГ в нашу страну. Во многом благодаря ее активным, последовательным усилиям были реализованы масштабные совместные проекты в различных сферах, успешно локализованы крупные производственные мощности известных германских компаний в российских регионах", - подчеркнул президент.

Путин также отметил значимость деятельности ВТП, а также выразил уверенность в том, что палата поспособствует наращиванию взаимовыгодных связей между предпринимательскими сообществами РФ и Германии.

Российско-Германская ВТП выражает интересы немецкого бизнес-сообщества в российских и немецких экономических и политических комитетах и поддерживает интенсивные контакты с немецкими и российскими экономическими объединениями и компетентными министерствами. ВТП осуществляет консультирование и информирование, а также поддержку и сопровождение немецких и российских компаний, начиная с выхода на рынок и заканчивая учреждением компании и повседневными вопросами деловой жизни.