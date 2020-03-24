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"Инфамед" начал переговоры о выводе препарата "Мирамистин" на зарубежные рынки

Его планируется поставлять в Китай, Латинскую Америку, Иран, Вьетнам и страны Африки

КАЛИНИНГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Компания "Инфамед-К" начала переговоры о выводе препарата "Мирамистин" на рынки Китая, Латинской Америки, Ирана, Вьетнама и стран Африки в качестве лекарственного препарата для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний бактериальной, грибковой и вирусной природы. Представители этих государств находятся в поиске современного антисептика широкого действия, подобные препараты особенно актуальны в связи с пандемией коронавируса, сообщил во вторник ТАСС собственник компании "Инфамед-К" и совладелец бренда "Мирамистин" Андрей Горохов.

"По запросу МИДа и Минпромторга мы отправили информацию о "Мирамистине" руководству КНР, дали информацию о препарате во Всемирную организацию здравоохранения. По линии ООН к нам пришел запрос на поставки препарата в Иран, ведем переговоры с объединенной организацией медицинских экспертов Африки, ведутся переговоры по его поставкам во многие страны, в частности в Латинскую Америку, Вьетнам", - сказал Горохов.

Он пояснил, что препарат прошел клинические испытания в РФ и получил российские сертификаты соответствия GMP. Сейчас идет вторая фаза его клинических испытаний в семи клиниках Европы. "Рынки многих стран зарегулированы определенными нормами. Это стандартная процедура регистрации лекарств на других рынках", - сказал собеседник агентства. В условиях пандемии процедура может ускориться, и, например, с африканским партнерами уже обсуждается вопрос о достаточности российского сертификата GMP для поставок препарата на их рынки.

Горохов сообщил, что компания рассматривает вопрос об увеличении объемов производства препарата с учетом растущего спроса. "Сейчас у нас стандартные запасы, мы пока полноценно выполняем заявки от аптек, аптечных сетей, но видим интенсивный рост реализации и при необходимости увеличим количество людей на производстве, сменность, будем рассматривать этот вопрос", - сказал он, уточнив, что все производство препарата развернуто в городе Багратионовске Калининградской области.

История создания препарата

"Мирамистин" как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по Всесоюзной программе "Космические биотехнологии". Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году "Мирамистин" был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство "Мирамистина" и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.

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