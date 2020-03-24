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Распространение коронавируса нового типа

"Почта России" запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Новая функция доступна для пользователей мобильного приложения
Описание
© Денис Вышинский/ТАСC

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Почта России" запустила сервис отправки посылок по номеру телефона, теперь отправитель может не указывать адрес и ФИО получателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения "Почты России". Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. "Почта России" стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу", - сообщили в компании.

Отмечается, что подобный сервис доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении "Почты России" и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. В этот момент отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные - фамилия и адрес - указываться не будут.

"В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании является обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание. Техническое преимущество мобильного приложения "Почты России" заключается в возможности оказания услуг дистанционно - достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется", - добавили в компании.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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