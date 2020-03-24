{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Комитет СФ поддержал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства при эпидемии

Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник принял решение рекомендовать палате одобрить закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

"Действующий механизм, который прописан в данном законе, предусматривает не просто фиксацию цен и фактически возложение всех тягот непосредственно на розничного продавца, а здесь речь идет о том, чтобы правительство могло установить предельный размер и розничных, и оптовых надбавок", - пояснил на заседании комитета замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

По его словам, в настоящее время Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством не регулируются.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Около 100 тыс. россиян сегодня находятся в режиме неполной занятости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС