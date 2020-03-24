Комитет СФ поддержал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства при эпидемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник принял решение рекомендовать палате одобрить закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

"Действующий механизм, который прописан в данном законе, предусматривает не просто фиксацию цен и фактически возложение всех тягот непосредственно на розничного продавца, а здесь речь идет о том, чтобы правительство могло установить предельный размер и розничных, и оптовых надбавок", - пояснил на заседании комитета замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

По его словам, в настоящее время Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством не регулируются.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.