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Bloomberg: Нигерия предложила зарубежным потребителям нефть по минимальной цене

Нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с дисконтом более чем в $3 за баррель по отношению к Brent

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Нигерия предложила зарубежным потребителям крупную скидку на свою нефть с поставками в апреле. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с дисконтом более чем в $3 за баррель по отношению к Brent, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что даже на пике кризиса 2008-2009 годов ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.

Добываемая в Нигерии нефть конкурентоспособна, так как содержит мало тяжелых примесей, включая серу, и затраты на ее переработку минимальные по сравнению даже с затратами на ближневосточные сорта.

Снижение Нигерией цен сопровождается планами увеличения ее добычи. Так, государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва заявил 19 марта, что страна увеличит в течение ближайших недель производство нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.

Входящая в ОПЕК Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны (в дельте реки Нигер и на морском шельфе).

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Нигерия
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