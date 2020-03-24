Кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики создан в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга создали в городе научно-производственный кластер, который будет заниматься разработкой и производством радиоэлектроники и средств связи для российской Арктики. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.

"Кластер займется разработкой и производством телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования для Арктической зоны РФ. Вопросами развития кластера будет заниматься "Технопарк Санкт-Петербурга". Важно понимать, что кластер не станет объединять предприятия на одной территории, каждый будет работать на своей площадке, но проекты у предприятий будут общими", - сказал собеседник агентства.

Соглашение о создании кластера подписали 15 компаний. Среди них крупные производители радиоэлектронных систем, научные институты, а также профильные университеты. Компании кластера будут создавать новые рабочие места, вкладывать средства в научно-исследовательские проекты, направленные на освоение Арктики.

АО "Технопарк Санкт-Петербурга" - это специализированная площадка для осуществления разработок и взаимодействия инновационных компаний, которая помогает развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и участников кластеров.