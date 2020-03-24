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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Ростом основных индексов завершились торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня

"Шанхай композит" вырос на 2,34%, "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 2,37%

ШАНХАЙ, 24 марта. /ТАСС/. Торги на фондовых рынках материкового Китая во вторник завершились ростом на 2,34-2,37% после значительного падения котировок днем ранее. Об этом свидетельствуют данные бирж в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к концу торгов вырос на 2,34%, до 2722,44 пункта. В плюсе оказались все "голубые фишки". Сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, поднялся на 3,12%.

Подешевевшие накануне акции SAIC Motor, одного из лидеров китайской автомобильной индустрии, подорожали на 7,34%, до 19 юаней за бумагу. До 62,17 юаней за акцию (на 4,82%) поднялись цены бумаг корпорации "Шанхайский аэропорт" - оператора двух воздушных гаваней в городе. В плюсе оказались держатели активов компаний, занятых в таких сферах, как потребление, фармацевтика, энергетика, финансы и промышленность.

Ростом котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 2,37%, до 9921,68 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 поднялся на 2,34%.

Последние несколько недель на фондовом рынке Китая наблюдаются сильные колебания под воздействием ситуации с распространением по миру нового коронавируса. Несмотря на значительное улучшение обстановки в самом Китае, участники рынка проявляют осторожность, учитывая рост числа инфицированных за пределами КНР и опасения относительно возможного замедления темпов роста мировой экономики. Инвесторы также внимательно отслеживают принимаемые правительствами стран по всему миру меры по борьбе с вирусом и поддержке экономики.

Положительная динамика на биржах материкового Китая зафиксирована на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы США о скупке облигаций в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующий шаг, уточнил регулятор, направлен на поддержку стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Ранее, 16 марта, ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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