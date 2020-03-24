Торги на южнокорейской фондовой бирже закрылись ростом индекса KOSPI на 8,6%

СЕУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Базовый индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI во вторник вырос, преодолев психологически важную отметку в 1600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На момент закрытия биржи KOSPI составил 1609,97 пункта, увеличившись на 127,51 пункта, или 8,6% по сравнению с предыдущим днем. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил 480,40 пункта, что на 8,26% больше, чем в понедельник.

Курс национальной валюты составил на момент закрытия биржи 1249,6 воны за доллар - на 16,9 воны меньше уровня 23 марта. Тем не менее, торги на бирже временно приостанавливались из-за резкого роста показателя в начале торгового дня.

Аналитики связывают бурный рост показателей с действиями правительства Республики Корея. На состоявшемся во вторник заседании чрезвычайного экономического совета было объявлено, что для стабилизации рынка облигаций будет создан фонд в 20 трлн вон ($16 млрд). Это вдвое больше аналогичного фонда, созданного во время мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, будет создан фонд стабилизации рынка ценных бумаг в размере 10,7 трлн вон ($8,5 млрд) для противодействия оттоку капитала.