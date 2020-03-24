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Распространение коронавируса нового типа
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла

Банкам также предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег
Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

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"Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке. Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами", - отмечается в сообщении.

Также регулятор рекомендует перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

"Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам", - добавили в пресс-службе.

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