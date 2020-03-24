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Volkswagen с 30 марта временно приостановит производство в России

Это связано с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля уходят в простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении автоконцерна.

При этом в компании уточнили, что период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться согласно законодательству РФ.

"В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам", - уточнили в Volkswagen.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки компонентов автоконцерн временно сокращает производство Skoda Rapid на автозаводе в Калуге.

Основная производственная площадка Volkswagen в России расположена в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Volkswagen в России в 2019 году сократились на 2%, до 104,4 тыс. шт.

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Россия
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