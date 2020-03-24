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В Минсельхозе заверили, что в России нет дефицита товаров

В министерстве также не наблюдают резких скачков цен на продукцию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Обстановка на продовольственном рынке РФ остается стабильной, на складах дефицита продукции нет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра Дмитрия Патрушева.

"Прежде всего хочу еще раз отметить, что в целом обстановка на продовольственном рынке Российской Федерации остается стабильной. На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается", - сообщил министр на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. 

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Тем не менее Минсельхоз вместе с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. "Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, Минсельхоз отдельно мониторит ситуацию с обеспечением потребности населения в картофеле и основных овощах. "Здесь ситуация также стабильная", - сказал он, отметив, что в министерстве создан оперативный штаб.

Аналогичные штабы организованы в субъектах. Планируется, что регионы будут постоянно поддерживать необходимые объемы сельхозпродукции и продовольствия, заключил министр.

Снижение спроса и скачки цен

Патрушев также сообщил, что спрос на крупы, макароны и консервы в РФ в начале этой недели начал снижаться.

"По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад", - сказал министр.

Он отметил, что Минсельхоз не наблюдает резких скачков цен на продукцию в России.

"Теперь что касается цен. Резких скачков в настоящий момент не наблюдается. Однако усиленный контроль и анализ ситуации обязательно должны продолжаться", - сказал Патрушев.

При этом министр отметил, что сельхозтоваропроизводитель не может работать в убыток. По мнению министра, если фиксируются существенные колебания цен на отдельные товары, необходимо оперативно проанализировать причины. "Хочу особо подчеркнуть, что разумное сдерживание цен в условиях повышенного спроса сегодня является первоочередной задачей", - заявил он.

Он также отметил, что сейчас в России продолжается посевная кампания. "Ее качественное и своевременное проведение в том числе является залогом будущей стабильности продовольственного рынка", - уверен министр. Он напомнил регионам о необходимости с должным вниманием контролировать важнейшие текущие вопросы функционирования отрасли и, в первую очередь, своевременное доведение средств господдержки непосредственно до сельхозтоваропроизводителей.

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РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичРаспространение коронавируса нового типа
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