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Правительство отменит еще около 5 тыс. актов в рамках "регуляторной гильотины"

К отмене предлагается 588 постановлений, 17 распоряжений и 4309 ведомственных актов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство подготовило к отмене 588 постановлений, 17 распоряжений кабмина и 4309 ведомственных актов в рамках реформы по пересмотру и отмене устаревшего законодательства, получившей название "регуляторная гильотина", сообщается во вторник на официальном сайте реформы.

"Согласно проанализированным материалам к отмене предлагается 588 постановлений, 17 распоряжений правительства Российской Федерации и 4309 ведомственных актов (всего 4915 актов)", - говорится в сообщении.

Главной целью реформы контрольно-надзорной деятельности является "тотальная ревизия и отмена нормативных правовых актов", негативно влияющих на общий деловой климат и регуляторную среду. Результатом реформы должно стать снижение административных барьеров для предпринимателей.

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