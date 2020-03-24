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В Минтруде заявили, что зарплата не должна уменьшаться из-за перехода на удаленную работу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заработная плата не должна быть уменьшена в связи с переходом сотрудников на удаленную работу при сохранении полного объема обязанностей. Об этом во вторник заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, должна сохраниться. Никакого уменьшения быть не должно", - сказал он.

Министр также отметил, что Фонд социального страхования (ФСС) имеет сбалансированный бюджет в 2020 году, а также переходящие остатки средств с 2019 года, так что все финансовые обязательства по социальным направлениям будут выполнены. 

"На сегодняшний день мы, помимо того, что имеем полностью сбалансированный бюджет ФСС, также имеем переходящие остатки средств с 2019 года. Соответственно мы видим, что этого объема ресурсов будет достаточно для выполнения всех социальных обязательств, которые сейчас предусмотрены не только по больничным листам, но и в целом по всем направлениям. Я вас уверяю, здесь никаких у нас сложностей с финансированием нет ", - сказал он.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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