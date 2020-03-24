Индекс Лондонской фондовой биржи растет на 3,44% после открытия торгов

По состоянию на 08:20 по местному времени (11:20 мск), индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, поднялся до 5165 пунктов. Рост демонстрирует и более широкий индекс FTSE 250 - на 2,94%, до 13462 пунктов.

Курс британского фунта стерлингов растет по отношению к доллару. Британская валюта, опустившаяся на прошлой неделе до минимумов за последние 35 лет, растет во вторник на 0,9%, до $1,17 за фунт. К евро она немного слабеет - на 0,23%, до €1,07 за фунт.

Положительная динамика фиксируется на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы США о скупке облигаций в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующий шаг, уточнил регулятор, направлен на поддержку стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Ранее, 16 марта, ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля.

Политика американского регулятора придала оптимизма инвесторам, что отразилось ростом котировок на азиатских площадках.

Это первая биржевая сессия с момента введения в Великобритании жестких карантинных мер из-за коронавируса. Вечером в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об ограничении на перемещение граждан, которые в ближайшие три недели обязаны оставаться дома. Исключение сделано для походов в продуктовые магазины, аптеки и посещений врача, занятий спортом на улице один раз в день и поездок на работу и обратно, если невозможно работать удаленно. За нарушение карантина предусмотрен штраф.