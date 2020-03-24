"Газпром нефть" планирует продолжать освоение арктических месторождений в 2020 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Арктические активы "Газпром нефти" в 2019 году внесли заметный вклад в общий рост объема добычи - за полярным кругом добывается около 30% всей нефти компании, в 2020 году она продолжит активное освоение арктических месторождений. В рамках проекта "Новый Порт" планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год, планируется также разработка пластов на Восточно-Мессояхском и строительство новых скважин на Приразломном месторождении, сообщает "Газпром нефть".

"Колоссальные запасы этого региона обеспечивают ресурсное будущее как компании, так и всей отечественной нефтегазовой отрасли. Уже сейчас доля арктической нефти в общем портфеле "Газпром нефти" превысила 30%. Добыча углеводородов в суровых условиях Заполярья сопряжена со множеством технологических и организационных трудностей, однако активное освоение компанией арктических месторождений, формирование в высоких широтах новых мощных добычных кластеров говорит о том, что мы успешно справляемся с решением этой задачи", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Арктические месторождения традиционно считаются в отрасли дорогими по себестоимости добычи, так как предполагают высокие капитальные затраты на их освоение. Тем не менее их развитие необходимо из-за постепенно исчерпания традиционных запасов нефти в Западной Сибири, неоднократно подчеркивали в Минэнерго России.

"В 2020 году в рамках проекта "Новый Порт" планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год. Базой для роста должно стать освоение северной части месторождения, перспективность разработки которой уже подтверждена опытно-промышленными работами", - сообщили в компании и добавили, что в 2019 году за счет внедрения цифровых и промышленных технологий и ввода в эксплуатацию новых скважин объем добычи жидких углеводородов вырос на 8% - до 7,7 млн тонн.

Более чем на 22% - до 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента - вырос объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, которое "Газпром нефть" разрабатывает совместно с "Роснефтью" на паритетной основе. В 2020 году компания планирует вовлечь в разработку пласты малой мощности и запасов краевых зон.

На еще одном арктическом проекте - Приразломном месторождении в 2019 году добыча сохранялась на стабильном уровне на уровне 3,14 млн тонн нефти. "За шесть лет бесперебойной эксплуатации платформы "Приразломная" в Баренцевом море было добыто более 12 млн тонн нефти ARCO и пробурено 19 скважин. В 2020 году на первом российском шельфовом проекте в Арктике будут построены и введены в эксплуатацию еще три скважины", - подчеркнули в компании.