{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" планирует продолжать освоение арктических месторождений в 2020 году

Планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Арктические активы "Газпром нефти" в 2019 году внесли заметный вклад в общий рост объема добычи - за полярным кругом добывается около 30% всей нефти компании, в 2020 году она продолжит активное освоение арктических месторождений. В рамках проекта "Новый Порт" планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год, планируется также разработка пластов на Восточно-Мессояхском и строительство новых скважин на Приразломном месторождении, сообщает "Газпром нефть".

"Колоссальные запасы этого региона обеспечивают ресурсное будущее как компании, так и всей отечественной нефтегазовой отрасли. Уже сейчас доля арктической нефти в общем портфеле "Газпром нефти" превысила 30%. Добыча углеводородов в суровых условиях Заполярья сопряжена со множеством технологических и организационных трудностей, однако активное освоение компанией арктических месторождений, формирование в высоких широтах новых мощных добычных кластеров говорит о том, что мы успешно справляемся с решением этой задачи", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Арктические месторождения традиционно считаются в отрасли дорогими по себестоимости добычи, так как предполагают высокие капитальные затраты на их освоение. Тем не менее их развитие необходимо из-за постепенно исчерпания традиционных запасов нефти в Западной Сибири, неоднократно подчеркивали в Минэнерго России.

"В 2020 году в рамках проекта "Новый Порт" планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год. Базой для роста должно стать освоение северной части месторождения, перспективность разработки которой уже подтверждена опытно-промышленными работами", - сообщили в компании и добавили, что в 2019 году за счет внедрения цифровых и промышленных технологий и ввода в эксплуатацию новых скважин объем добычи жидких углеводородов вырос на 8% - до 7,7 млн тонн.

Более чем на 22% - до 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента - вырос объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, которое "Газпром нефть" разрабатывает совместно с "Роснефтью" на паритетной основе. В 2020 году компания планирует вовлечь в разработку пласты малой мощности и запасов краевых зон.

На еще одном арктическом проекте - Приразломном месторождении в 2019 году добыча сохранялась на стабильном уровне на уровне 3,14 млн тонн нефти. "За шесть лет бесперебойной эксплуатации платформы "Приразломная" в Баренцевом море было добыто более 12 млн тонн нефти ARCO и пробурено 19 скважин. В 2020 году на первом российском шельфовом проекте в Арктике будут построены и введены в эксплуатацию еще три скважины", - подчеркнули в компании.

Теги
Арктика сегодня
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5
Курс доллара снижается до 78,7 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС