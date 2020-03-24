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Распространение коронавируса нового типа

Родители с детьми на удаленном обучении не получат больничные листы

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что в этом случае родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочего процесса в удалённой режиме
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Родители, чьи дети переведены на удаленное обучение в школах в связи с коронавирусом, должны ставить перед работодателем вопрос о возможности дистанционной работы. Больничные листы в таком случае для них не предусмотрены, заявил во вторник журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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"В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удалённой режиме", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, получат ли больничные листы родители в связи с переводом детей школьного возраста на удаленное обучение.

Ранее министр образования Сергей Кравцов заявил, что каникулы в школах будут продлены до 12 апреля в связи с распространением коронавируса. Также для детей будет организовано дистанционное обучение и доступ к электронным учебникам.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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