Парижская биржа открылась ростом главного показателя на 4,43%

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Торги на бирже в Париже открылись во вторник ростом главного показателя CAC 40 на 4,43%, до 4087,61 пункта, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 09:00 по парижскому времени (11:00 мск) индекс САС 40 прибавил 173,30 пункта. Наибольший интерес для инвесторов представляли акции французского производителя авиадвигателей Safran (+8,49%), нефтегазовой корпорации Total (+6,83%), продовольственной компании Danone (+1,93%), телекоммуникационного оператора Orange (1,56%).

В понедельник торги в Париже закрылись снижением CAC 40 на 3,32%.

Переход от негативной динамики к росту произошел на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы США о скупке облигаций в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Этот шаг, уточнил регулятор, направлен на поддержку стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Ранее, 16 марта, ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля.

Французские аналитики также связывают рост CAC 40 с тем, что в Италии снижается число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Руководитель отдела исследований в компании Pepperstone Крис Уэстон считает, что "эти новости позволили увидеть некоторое восстановление на определенных рынках".