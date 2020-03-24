{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Парижская биржа открылась ростом главного показателя на 4,43%

CAC 40 вырос до 4087,61 пункта

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Торги на бирже в Париже открылись во вторник ростом главного показателя CAC 40 на 4,43%, до 4087,61 пункта, свидетельствуют данные площадки.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По состоянию на 09:00 по парижскому времени (11:00 мск) индекс САС 40 прибавил 173,30 пункта. Наибольший интерес для инвесторов представляли акции французского производителя авиадвигателей Safran (+8,49%), нефтегазовой корпорации Total (+6,83%), продовольственной компании Danone (+1,93%), телекоммуникационного оператора Orange (1,56%).

В понедельник торги в Париже закрылись снижением CAC 40 на 3,32%.

Переход от негативной динамики к росту произошел на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы США о скупке облигаций в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Этот шаг, уточнил регулятор, направлен на поддержку стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Ранее, 16 марта, ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля.

Французские аналитики также связывают рост CAC 40 с тем, что в Италии снижается число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Руководитель отдела исследований в компании Pepperstone Крис Уэстон считает, что "эти новости позволили увидеть некоторое восстановление на определенных рынках".

Теги
ФранцияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5
Курс доллара снижается до 78,7 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС