Zewa не будет рассматривать вопрос повышения цен до мая

"Изменение стоимости продукции компании может быть связано с общей экономической ситуацией в мире, в том числе с инфляцией, а также частично с текущими событиями на валютном рынке. Ослабление рубля и импортное сырье напрямую оказывает влияние на стоимость продукции. Мы следим за развитием событий и не рассматриваем вопрос повышения цен на ассортимент продукции до мая этого года", - отметили в компании.

Как сообщили в Essity, за последние две недели сегмент потребительских товаров, к которому относится бумажная продукция торговой марки Zewa, показал спрос на 30-40% выше ожидаемого. "Мы работаем над тем, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса", - сказали в компании. По мнению представителя производителя Zewа, спрос связан с информационной повесткой в стране и в мире и будет снижаться в течение апреля, когда потребители запасутся продукцией данной категории.

Говоря о сегменте профессиональной гигиены, представленной продукцией торговой марки Tork (салфетки, мыло, туалетная бумага и другие продукты), в компании отметили, что там продажи увеличились на 10%, но неравномерно. "В секторе HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса - прим. ТАСС) уже сейчас идут заказы сверх запланированных объемов продаж, больше остальных заказывают клиенты, связанные с обслуживанием розничных торговых сетей и клиник", - сообщили в компании. При этом ее представители ожидают существенное падение продаж в апреле, около 20%, из-за практически полного прекращения деятельности предприятий сегмента HoReCa, коммерческого сектора и общественных заведений. Там также ожидают падение спроса на заказы от производственного сегмента из-за отсутствия комплектующих и перевода сотрудников на формат удаленной работы.

"Стабильной останется пищевая промышленность - они продолжат заказывать продукцию", - считают в компании. В Essity подчеркнули, что общего объема выпуска туалетной бумаги на российском рынке достаточно в случае сохранения спроса на эту категорию товаров, поэтому компания планирует и дальше придерживаться поставленных долгосрочных планов в отношении мощностей по производству бумажной продукции.

"Необходимо учитывать, что покрытие экстраординарного спроса (если таковой случится) зависит не только от производственных мощностей компаний в России, но и от стабильности всей цепочки поставок сырья и материалов, среди которых есть и импортные. Мы внимательно следим за ситуацией в мире и в России и готовы оперативно реагировать на текущие события", - сказали в компании. На данный момент у компании Essity две фабрики в России общей мощностью около 140 тыс. тонн готовой продукции в год, которые производят бумажную продукцию торговых марок Zewa и Tork. "В краткосрочной перспективе мы не планируем каких-то изменений в плане увеличения производственных мощностей в России", - заявили в компании.

О компании Essity

Компания Essity является производителем товаров для гигиены и здоровья. Компания реализует свою продукцию приблизительно в 150 странах под брендами TENA и Tork, а также под такими брендами, как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Продажи в 2019 году достигли приблизительно 129 млрд шведских крон (€12,2 млрд). Головной офис компании находится в Стокгольме, акции Essity торгуются на Стокгольмской фондовой бирже.

Компания начала работу в России в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В 1998 году была приобретена фабрика по производству санитарно-гигиенической продукции в г. Светогорске Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.

В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero и подгузники для взрослых торговой марки TENA).