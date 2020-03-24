{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты предложили ФНС создать специальный налоговый режим для инвестирующих в соцпроекты

Минфину и Минэкономразвития предложили рассмотреть возможности для выдачи дешевых кредитов инвесторам и предпринимателям социальной сферы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Экспертный совет по развитию социального предпринимательства при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в понедельник направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предлагаемым перечнем мер по привлечению инвестиций в социальные проекты. Один из возможных шагов - создание специального налогового режима для инвесторов в социальную сферу. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность создания специального налогового режима для лиц и предприятий, инвестирующих в социальную сферу", - говорится в письме.

В числе мер финансового стимулирования данной сферы совет предложил Минфину и Минэкономразвития рассмотреть возможности для выдачи дешевых кредитов инвесторам и предпринимателям социальной сферы, в том числе через субсидирование процентной ставки и выдачу государственных гарантий.

Ряд предложений был направлен и в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В частности, предлагается создать совместно с Минэкономразвития РФ "Путеводитель для социального инвестора", который бы включал в себя все типовые договоры инвестирования и займа для социальных предпринимателей и необходимую информацию по налогообложению. Кроме того, экспертный совет выступил с предложением создать рейтинг социальных предпринимателей для оценки их надежности и кредитоспособности. Еще одним предложением стала разработка платформы для совместного инвестирования в социальные проекты, поддерживаемой государством.

Письмо было направлено премьеру за подписью заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и координатора экспертного совета Дмитрия Сазонова и председателя совета Натальи Перязевой.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 2400 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС