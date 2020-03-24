Эксперты предложили ФНС создать специальный налоговый режим для инвестирующих в соцпроекты

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Экспертный совет по развитию социального предпринимательства при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в понедельник направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предлагаемым перечнем мер по привлечению инвестиций в социальные проекты. Один из возможных шагов - создание специального налогового режима для инвесторов в социальную сферу. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность создания специального налогового режима для лиц и предприятий, инвестирующих в социальную сферу", - говорится в письме.

В числе мер финансового стимулирования данной сферы совет предложил Минфину и Минэкономразвития рассмотреть возможности для выдачи дешевых кредитов инвесторам и предпринимателям социальной сферы, в том числе через субсидирование процентной ставки и выдачу государственных гарантий.

Ряд предложений был направлен и в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В частности, предлагается создать совместно с Минэкономразвития РФ "Путеводитель для социального инвестора", который бы включал в себя все типовые договоры инвестирования и займа для социальных предпринимателей и необходимую информацию по налогообложению. Кроме того, экспертный совет выступил с предложением создать рейтинг социальных предпринимателей для оценки их надежности и кредитоспособности. Еще одним предложением стала разработка платформы для совместного инвестирования в социальные проекты, поддерживаемой государством.

Письмо было направлено премьеру за подписью заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и координатора экспертного совета Дмитрия Сазонова и председателя совета Натальи Перязевой.