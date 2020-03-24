Власти Абхазии не ожидают массовых отказов россиян от поездок в республику

СУХУМ, 24 марта. /ТАСС/. Рекомендации властей Республики Абхазия по приостановке продажи туров для иностранных граждан не вызовут массовых отказов россиян от летних поездок в эту страну. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина Абхазии.

Ранее и.о. президента Абхазии Валерий Бганба своим распоряжением до 30 марта в целях защиты населения от коронавируса остановил работу дошкольных и образовательных учреждений Абхазии и ввел запрет туристам до 7 апреля посещать популярные экскурсионные объекты. Также власти страны рекомендовали "физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года".

"Сроки, указанные в пункте, не могут повлиять ни на массовый отказ от летних поездок в Республику Абхазия российских туристов, ни на возникновение убытков у туристических компаний, осуществляющих продажу путевок в Абхазию", - говорится в сообщении.

На сайте кабмина уточняется, что ранее инициативная группа туроператоров России направила письмо Бганбе с просьбой разъяснить содержание пункта распоряжения о самоизоляции. В пресс-службе уточнили, что "пункт данного распоряжения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, касается граждан Республики Абхазия, возвращающихся в республику из стран, в которых зарегистрированы случаи нового вируса".

Как сообщили ранее в пресс-службе минздрава республики, в Абхазии пока нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Международные организации, работающие под эгидой ООН, в качестве гуманитарной помощи доставили в Абхазию тепловизор, который устанавливается на границе с РФ на реке Псоу, медицинские материалы для защиты медицинского персонала, более 500 наборов для персонального ухода, 600 л антисептиков и 500 л антибактериального мыла. 18 марта в республику прибыли представители ВОЗ, которые оценят готовность Абхазии к реагированию на распространение коронавируса. 20 марта в республику поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор".