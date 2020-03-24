В Минкомсвязи опровергли информацию об ограничении "бесплатного интернета"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь назвала неактуальными и несоответствующими действительности критерии для сайтов социально значимых ресурсов, доступ к которым должен осуществляться операторами связи бесплатно. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства, комментируя появившееся накануне информацию в СМИ.

Ранее РБК со ссылкой на поправки, разработанные министерством совместно с участниками рынка в феврале, написал, что сайты для "Доступного интернета" должны соответствовать ряду критериев. В том числе они должны находиться в российской доменной зоне, работать с использованием программ, включенных в реестр российского ПО, а также предоставлять доступ исключительно к отечественным социально значимым информационным ресурсам и российскому контенту. Кроме того, провайдер хостинга сайта должен быть российским юрлицом, как и владелец сайта, который должен быть, помимо прочего, гражданином РФ.

"Эти критерии неактуальные и не соответствуют действительности", - подчеркнули в Минкомсвязи.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минкомсвязь и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.