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Распространение коронавируса нового типа

Власти призвали оставшихся без работы французов помогать фермерам

Чтобы проявить солидарность по отношению к врачам, следует не только "аплодировать из окна, но и отправиться в поля", указал министр сельского хозяйства республики Дидье Гийом

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал граждан страны, оставшихся без работы из-за жестких мер борьбы с коронавирусом, отправиться на фермы и помочь производству продовольствия и прочей продукции. Соответствующее заявление он сделал во вторник утром в эфире телеканала BFM.

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"Сейчас в сельскохозяйственной отрасли могут быть открыты 200 тыс. вакансий. Я обращаюсь с призывом ко всем мужчинам и женщинам, которые сейчас не работают, ко всем, кто сейчас самоизолировался в своих квартирах или домах, к официантам, сотрудникам отелей, парикмахерам и всем, кто не занят. Присоединяйтесь к большой армии французских фермеров, ко всем, кто может нам помочь <...> накормить страну. Если вы хотите проявить солидарность по отношению к врачам, которые жизнью рискуют, не только аплодируйте из окна, но и совершите гражданский акт, отправляйтесь в поля", - сказал Гийом.

По его словам, сейчас не стоит проблема финансовой поддержки этих действий, проблема в том, что в принципе недостаточно делается для производства продовольствия. "Нужно, чтобы работы в полях продолжались, а для этого нужны рабочие руки", - добавил министр. Вместе с тем он заверил, что в стране нет перебоев в поставках продуктов, и призвал крупные торговые сети отдавать приоритет покупке товаров, произведенных во Франции.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19 856, количество летальных исходов - 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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