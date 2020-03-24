Власти призвали оставшихся без работы французов помогать фермерам

"Сейчас в сельскохозяйственной отрасли могут быть открыты 200 тыс. вакансий. Я обращаюсь с призывом ко всем мужчинам и женщинам, которые сейчас не работают, ко всем, кто сейчас самоизолировался в своих квартирах или домах, к официантам, сотрудникам отелей, парикмахерам и всем, кто не занят. Присоединяйтесь к большой армии французских фермеров, ко всем, кто может нам помочь <...> накормить страну. Если вы хотите проявить солидарность по отношению к врачам, которые жизнью рискуют, не только аплодируйте из окна, но и совершите гражданский акт, отправляйтесь в поля", - сказал Гийом.

По его словам, сейчас не стоит проблема финансовой поддержки этих действий, проблема в том, что в принципе недостаточно делается для производства продовольствия. "Нужно, чтобы работы в полях продолжались, а для этого нужны рабочие руки", - добавил министр. Вместе с тем он заверил, что в стране нет перебоев в поставках продуктов, и призвал крупные торговые сети отдавать приоритет покупке товаров, произведенных во Франции.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19 856, количество летальных исходов - 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.