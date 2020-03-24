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Распространение коронавируса нового типа

В Центробанке объяснили рекомендацию об ограничении выдачи денег в банкоматах

В регуляторе уточнили, что предложения касаются исключительно аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. В Банке России дали разъяснения относительно рекомендации кредитным организациям по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в некоторых банкоматах.

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Как отметили в пресс-службе регулятора, рекомендации касаются исключительно аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции. При этом аппараты не будут отключены, а продолжат работать в режиме обычных банкоматов.

"Такие банкоматы продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится. Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается", - отметили в ЦБ.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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