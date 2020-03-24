СвЖД удвоила количество ускоренных контейнерных поездов в порт Автово

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в два раза увеличила формирование ускоренных контейнерных поездов в порт Автово в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса, следует из сообщения РЖД.

С начала 2020 года по маршруту Войновка (СвЖД) - Автово (ОЖД) отправлено пять поездов (по два поезда в месяц) с продукцией тюменского завода по производству фанеры, уточняется в сообщении.

Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД") организовала сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания клиента: от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции холдинга контейнерным поездом. Все услуги предоставляются на основе единого договора с четко выстроенной цепочкой взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД". Первый состав был отправлен 20 июня 2019 года. Расстояние от Войновки до Автово ускоренный поезд преодолевает за трое суток.

Также СвЖД совместно с департаментом инвестиционной политики Тюменской области прорабатывает вопрос запуска ускоренных контейнерных поездов по маршруту Войновка - Находка и в обратном направлении.