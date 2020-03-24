{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СвЖД удвоила количество ускоренных контейнерных поездов в порт Автово

С начала года по маршруту Войновка (СвЖД) - Автово (ОЖД) отправлено пять поездов с продукцией тюменского завода по производству фанеры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в два раза увеличила формирование ускоренных контейнерных поездов в порт Автово в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса, следует из сообщения РЖД.

С начала 2020 года по маршруту Войновка (СвЖД) - Автово (ОЖД) отправлено пять поездов (по два поезда в месяц) с продукцией тюменского завода по производству фанеры, уточняется в сообщении.

Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД") организовала сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания клиента: от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции холдинга контейнерным поездом. Все услуги предоставляются на основе единого договора с четко выстроенной цепочкой взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД". Первый состав был отправлен 20 июня 2019 года. Расстояние от Войновки до Автово ускоренный поезд преодолевает за трое суток.

Также СвЖД совместно с департаментом инвестиционной политики Тюменской области прорабатывает вопрос запуска ускоренных контейнерных поездов по маршруту Войновка - Находка и в обратном направлении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Министр экономики Франции сравнил кризис из-за коронавируса с Великой депрессией
Брюно Ле Мэр подчеркнул, что в первую очередь необходимо сохранить производственные мощности в стране и поддержать бизнес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС