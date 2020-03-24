Министр экономики Франции сравнил кризис из-за коронавируса с Великой депрессией

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо сохранить производственные мощности в стране и поддержать бизнес. "Итоговый счет [государственных расходов] сейчас даже не обсуждается. Главное - как сохранить производственные возможности наших заводов, наших предприятий, ремесленников и независимых предпринимателей", - заявил он. "Мы не допустим их краха, поскольку сейчас существует жесткий экономический кризис, возможно худший с 1929 года в странах Запада", - констатировал министр, сравнив нынешнюю ситуацию с мировым экономическим кризисом 1929-1933 годов (Великой депрессией), ставшим самым тяжелым испытанием для мировой экономики и приведшим к потере рабочих мест и серьезным убыткам среди промышленных предприятий и фермерских хозяйств, в том числе в Европе.

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Экономика западных стран столкнулась с худшим с 1929 года кризисом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в эфире радио France Info во вторник.

По словам министра, власти уже составили список промышленных предприятий, которым будет оказана государственная поддержка, однако отказался уточнить, о каких именно производствах идет речь, сколько их и какой бюджет на это выделен. Он не исключил возможность национализации, однако подчеркнул, что это будет крайняя мера. "Каждый прекрасно понимает, что существуют разные секторы, я думаю об авиа- и автомобилестоении, им сейчас требуется поддержка", - отметил Ле Мэр.

Глава минэкономики сообщил, что к настоящему моменту 730 тыс. человек обратились к властям с просьбой признать их статус "частичной безработицы". "Для них выделено €2,2 млрд, и это всего за несколько дней, - заявил Ле Мэр. - Мы предусмотрели на эти цели €8,5 млрд, так что их будет еще больше, плюс предусмотрена приостановка взимания налогов и социальных выплат, на это тоже выделена определенная сумма, которая скорее всего будет выше, чем планировалось".

По словам Ле Мэра, все сотрудники предприятий с годовым оборотом менее €1 млн, которым пришлось закрыться из-за режима самоизоляции в стране, включая театры и кинотеатры, получат по €1,5 тыс. компенсации от государства в начале апреля. Он добавил, что малый и средний бизнес потерял 70% в этом месяце, по сравнению с мартом 2019 года.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19 856, количество летальных исходов - 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.