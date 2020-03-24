МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах, более 70% банкоматов кредитной организации не имеют функции ресайклинга. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба госбанка.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы. Более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах", - отметили в банке.

В кредитной организации рекомендуют потребителям минимизировать или исключить использование наличных денежных средств и по возможности использовать бесконтактные методы оплаты (с помощью пластиковых карт или смартфонов). "Большинство карт Сбербанка можно использовать для бесконтактной оплаты. Также практически все торгово-сервисные предприятия и кассовые узлы клиентов Сбербанка и его банкоматы оборудованы для приема бесконтактных платежей", - отметили в пресс-службе.

Ранее 24 марта Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.

В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются исключительно аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается.