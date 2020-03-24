Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке и снижают доходность валютных вкладов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Некоторые российские банки, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта на уровне 6%, начали повышать ставки по кредитным продуктам. Но ряд кредитных организаций, опрошенных ТАСС, пока заняли выжидательную позицию и анализируют рыночные тенденции.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Банк "Санкт-Петербург" сообщил, что изменил условия предоставления ипотеки по заявкам, принятым с 20 марта. "Теперь ставки составляют от 9,2% на первичном и вторичном рынках недвижимости (ранее от 8,2%). Дальнейшее изменение ставок по ипотеке банком возможно по результатам мониторинга и оценке рыночных изменений", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

По данным мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, в период с 20 по 23 марта "Абсолют Банк" повысил ставки на 1 п. п. до 11% по ипотеке для первичного рынка, для "вторички" - до 10,75%. Также в конце прошлой недели банк "Открытие" повысил ставки по жилищным кредитам на 1,5 п. п.

Газпромбанк после 20 марта увеличил максимальную сумму потребительского кредита с 3 до 5 млн рублей и повысил ставку по таким кредитам при сумме от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей на 1 п. п., до 10,5%.

При этом банки продолжают снижать ставки по валютным вкладам. По данным Marcs, после 20 марта Газпромбанк понизил ставки по некоторым вкладам в долларах на 0,3-0,5 п. п. Россельхозбанк на прошлой неделе также понизил ставки по вкладам в долларах (на 0,4-0,5 п. п.). В банке "Санкт-Петербург" ТАСС сообщили, что в ближайшее время планируется снижение ставок по вкладам в долларах США.

При этом некоторые банки отмечают, что пока не планируют пересмотр ставок. "Поскольку ключевая ставка ЦБ сохранена на прежнем уровне, мы не ожидаем в ближайшей перспективе изменения ставок по вкладам и кредитам на рынке. Пересматривать свои ставки банк также пока не планирует", - сообщил ТАСС директор по продуктам и технологиям Почта банка Григорий Бабаджанян.

В ВТБ также указали, что госбанк не меняет условия по своим кредитным продуктам.

"Кредиты наличными можно оформить по ставке от 7,5%, ипотеку - от 7,9%, автокредит - от 2%. Ставки по привлеченным средствам также остаются без изменений, банк провел раунд их снижения в преддверии решения ЦБ РФ: до 6,5% по вкладам и 7% по накопительным счетам. Возможные изменения будут зависеть от действий других игроков и развития макроэкономической ситуации", - сообщили в банке.

Председателя правления Банка "Зенит" Дмитрий Юрин отметил, что решение об изменении процентных ставок по кредитованию будет приниматься исходя из динамики стоимости фондирования, т. е. от состояния рынка.