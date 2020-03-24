Три крупные дорожные развязки появятся в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Власти Кубани намерены построить три масштабные дорожные развязки, которые позволят решить проблему с пробками в Краснодаре. На проекты будет направлено около 27,5 млрд рублей, сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края во вторник.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", иногда они достигают максимальных 9-10 баллов. При этом в город ежегодно переезжают тысячи человек, что увеличивает количество автотранспорта на дорогах. Кроме того, с открытием Крымского моста нагрузка на дорожную сеть Кубани увеличилась, через Краснодар следует большое количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку различных видов продукции на территорию Крыма.

"Было выделено три самых загруженных места: пересечение улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе, перекресток улиц Московской и 40-летия Победы и пересечение улиц Солнечной, Московской и Ростовского шоссе. [Губернатор] Вениамин Кондратьев принял решение о проектировании новых объектов в этих трех местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования проблемных дорожных участков кубанской столицы проводились еще в прошлом году. На строительство одной из развязок в районе улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе планируется выделить около 6,7 млрд рублей. "Это кардинально улучшит ситуацию в этом районе", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта региона Андрея Коновалова.

Кроме того, на пересечении улиц Московская и 40-летия Победы будет построена двухуровневая развязка. Ее стоимость составляет около 3 млрд рублей, часть из которых уже выделена на проектирование. Завершить проектные работы планируется в этом году.

Третий проект, который появится на пересечении улиц Солнечной, Московской и Ростовского шоссе, находится пока в предпроектной стадии и является самым масштабным. "Его стоимость - около 17,8 млрд рублей при протяженности 3,2 км. В целом, на дороги края в этом году выделены беспрецедентные средства", - сказал Коновалов, добавив, что проекты будут профинансированы из краевого бюджета.