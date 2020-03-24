Альфа-групп передаст годовую прибыль А1 в 1 млрд руб. России на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент "Альфа-групп" Вадим Зингман.

"По решению акционеров консорциума "Альфа-Групп", поддержанному менеджментом инвестиционной компании А1, годовая прибыль А1 в сумме 1 млрд рублей будет передана в распоряжение Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Средства планируется направить на неотложные меры, предпринимаемые Правительством РФ, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи", - сказал он.