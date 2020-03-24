ORE Catapult объявила о старте работы форума по цифровым инновациям в ветроэнергетике

ТАСС, 24 марта. Британская компания Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, специализирующая на морских возобновляемых источниках энергии, объявила о старте работы в рамках форума по цифровым инновациям в ветроэнергетике. Об этом сообщило издание Offshore Wind.

Дискуссии рабочих групп WDIF (Wind Digital Innovations Forum) будут посвящены таким стратегическим вопросам, как кибербезопасность в условиях широкого распространения Интернета вещей (IoT), интеграция и анализ больших массивов данных, цифровизация ключевых этапов цепочки поставок и применение AI и VR-технологий для задач ветроэнергетики.

"На первом месте в повестке дня находится цифровизация, ведь именно благодаря ей открывается потенциал для дальнейших усовершенствований в отрасли. В частности, для Vattenfall особый интерес представляет разработка аналитических моделей и возможности повышения эффективности технического обслуживания ветропарков", - отметил старший вице-президент Vattenfall по ветровой энергетике Гуннар Гроблер.

Среди участников форума - руководители и операторы ветряных электростанций и управляющие активами таких компаний как BayWa, Vattenfall, Innogy, Natural Power и Wood, а также представители научных кругов и стартап-индустрии.